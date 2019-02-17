Jim Ryan هو الرئيس الجديد لقسم التسلية و الترفيه في Sony

فاطمة أيت طالب - دبي - Jim Ryan هو مدير المبيعات سابقاً لشركة سوني للتسلية التفاعلية Sony Interactive Entertainment في فرعها الأوروبي و التي تضم قسم البلايستيشن لدى شركة سوني اليابانية، أنجح أقسام الشركة في الوقت الحالي على صعيد النتائج المالية. قبل بداية كل جيل جديد من الأجهزة المنزلية تبدأ التغييرات الإدارية، و ها هو Jim Ryan يُعين كرئيس جديد لقسم التسلية و الترفيه.

جيم راين حصل على هذه الوظيفة ليتم تعيينه مكان John Kodera الذي لم يستمر كرئيس طويلاً، و الذي سيواصل العمل على شبكة Playstation Network و تعزيز مكانة البلايستيشن في النموذج الخدماتي. جيم راين سيبدأ وظيفته الجديدة رسمياً بتاريخ 1 آبريل القادم أي مع بداية العام المالي الجديد.