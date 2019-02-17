شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تستعين بشركات وهمية للحصول على تخفيضات ضريبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير جديد أن شركة جوجل استخدمت عددا من الشركات الوهمية التابعة لها من أجل إخفاء مشاركتها فى خطط التوسع بخمس مدن على الأقل، وهو ما أسفر عن إعفاءات ضريبية تقدر قيمتها بملايين الدولارات، وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "الواشنطن بوست"، والذى تم خلاله تسليط الضوء على كيفية قيام شركات التكنولوجيا بعقد الصفقات مع الحكومات المحلية.

ووفقا لما نشره موقع theverge الأمريكى فتأتى هذه الأخبار بعد إعلان أمازون إلغاء خططها لإنشاء مركز رئيسى لها فى مدينة نيويورك، وذلك بعد شكاوى محلية بشأن الإعفاءات الضريبية، فيما يوضح التقرير اتفاقيات عدم الإفصاح السرية التى توقعها شركات التكنولوجيا عند بناء مراكز بيانات فى جميع أنحاء الولايات المتحدة، إذ استخدمت جوجل شركة فرعية تدعى Sharka LLC عندما خططت لبناء مركز بيانات فى ميدلوثيان بولاية تكساس.

وقامت Sharka LLC بالتفاوض حول التخفيض الضريبى وخطط الموقع، فيما استخدمت جوجل شركة منفصلة تابعة لها، والتى تحمل اسم Jet Stream LLC، للتفاوض على شراء الأرض من مالك خاص، كما تتضمن الشركات الأخرى التى أنشأتها جوجل لمشاريع التطوير شركتا Questa LLC وTapaha Dynamics LLC وGable Corp، بحيث تتعامل كل شركة مع جوانب مختلفة من المفاوضات ضمن نفس الموقع.

واستخدمت جوجل اتفاقيات عدم الإفصاح بشكل مكثف لمنع المسئولين المحليين من الكشف عن أى تفاصيل، وقد سعت جوجل فى حالة مركز بيانات تكساس إلى الحصول على أكثر من 10 ملايين دولار من الإعفاءات الضريبية، لكن تم منع رئيس التنمية الاقتصادية فى ميدلوثيان من الكشف عن مشاركة جوجل فى المشروع، وكان حجم الصفقات بين الحكومات المحلية وشركات التكنولوجيا ظهر إلى العلن بعد أن أعلنت أمازون إلغاء خطط بناء مقرها الرئيسى الضخم فى مدينة نيويورك.