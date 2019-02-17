تكنولوجيا: حصاد التكنولوجيا.. توقف PUBG غدا 8 ساعات.. وتويتر يسرق ميزة من سناب شات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كان هذا اليوم حافلاً بعدد من القضايا والأحداث التكنولوجية المتنوعة والمختلفة، وعلى رأسها حظر لعبة PUBG بمصر غدًا لمدة 8 ساعات، ويستعرض الحصاد التالى أهم القضايا التى طرأت على مدار اليوم روسيا تعتزم إطلاق رحلات فضائية لاستخراج الثروات الباطنية من القمر جوجل تضيف مميزات الواقع المعزز للمزيد من هواتف أندرويد باحثون أمريكيون يطورون نسيجا جديدا ينظم حرارة الجسم وفق البيئة المحيطة PUBG تتوقف فى مصر غدا لمدة 8 ساعات.. اعرف السبب فيس بوك يحظر صفحات فيديو تمولها الحكومة الروسية علماء يطورون تقنية لاكتشاف الحسابات المزيفة على تطبيقات المواعدة\ بريطانيا تسعى لتتبع آلاف المجرمين عبر استخدام "سوارات الـ GPS" تويتر يخطط لطرح ميزة لتوضيح التغريدات.. اعرف طريقة استخدامها البلياتشو وسيلة ناسا لرفع الحالة النفسية لرواد الفضاء بأول رحلة للمريخ بعد الإصبع والوجه.. تفتكر البصمة الجاية على إيه؟ تويتر يختبر ميزة جديدة شبيهة بـ سناب شات

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