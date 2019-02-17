5 تطبيقات مفيدة للعاملين بمجال تحسين محركات البحث SEO

يعتبر تحسين محركات البحث SEO من أهم مجالات التسويق الإلكتروني، حيث يساعد الأنشطة التجارية والخدمية على تحسين ترتيب ظهور مواقعهم في نتائج البحث لجلب المزيد من الزوار إليها أثناء بحثهم على الإنترنت عن منتج أو خدمة بكلمات أو عبارات معينة، ويتميز عن غيره من مجالات التسويق الإلكتروني الأخرى أنه يساعد المواقع في اجتذاب العملاء المحتملين المهتمين فعلا بالمنتج أو الخدمة ويبحثون بجدية عن التفاصيل أو الأسعار للشراء.

توجد العديد من الأدوات المتميزة التي تساعد العاملين في هذا المجال على أداء عملهم بكفاءة وسرعة، ومن هذه الأدوات ما يساعدهم على تقييم الكلمات والعبارات المفتاحية ومعدلات البحث الشهرية عنها، وأدوات فحص صفحات المواقع للتأكد من مطابقتها للمعايير الأساسية لتحسين ترتيب الظهور في نتائج محركات البحث، وأدوات لتحليل موقف مواقع المنافسين، وغير ذلك من الأدوات الأخرى.

معظم الأدوات الشهيرة لهذا المجال متاحة في شكل تطبيقات ويب فقط، ولذلك قمنا باختيار عدد من التطبيقات المخصصة للهواتف الذكية والتي تفيد العاملين في هذا المجال.

إليكم 5 تطبيقات مفيدة للعاملين بمجال تحسين محركات البحث:

1- تطبيق SEO Webpage Analysis

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هذا التطبيق مصمم لمساعدتك على تحليل العناصر الرئيسية لصفحات أي موقع للتأكد من مطابقتها للمعايير الأساسية لمحركات البحث، ويتمتع بواجهة مستخدم بسيطة وسهلة الاستخدام ومقسمة إلى ثلاثة أقسام رئيسية : المحتوى Content والروابط Links والكلمات المفتاحية Keywords.

يمكنك من خلال التطبيق التحقق من وجود العناصر الرئيسية لصفحات موقعك لضمان تحسين ترتيبه في نتائج محركات البحث، وهذه العناصر تشمل عنوان الصفحة Title Tag ووصف الصفحة Meta Description والنص البديل للصور Alt Text وكذلك الروابط الداخلية والخارجية، وغير ذلك من العناصر الأساسية الأخرى.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي، ولمستخدمي هواتف آيفون وأجهزة آيباد على متجر آيتيونز.

2- تطبيق SEO Backlink Tool

من المعروف أن الروابط الخلفية Backlinks تعتبر من أهم عوامل تحسين محركات البحث، حيث تقوم خوارزميات محركات البحث بتتبع عدد الروابط الموجودة على المواقع الأخرى التي تشير إلى موقعك كما تقوم بتحليل مدى جودة هذه الروابط وجودة المواقع التي توجد بها.

يساعدك تطبيق SEO Backlink Tool على تتبع جميع الروابط التي تشير إلى موقعك وكذلك الروابط التي تشير إلى مواقع المنافسين وبهذا تتمكن من تحليل تلك المواقع وجودتها، بالإضافة إلى إمكانية التعرف على مواقع جديدة بها روابط للمنافسين حيث يمكنك بحث إمكانية وضع روابط لموقعك أيضًا في هذا الموقع.

هذا التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أندرويد على متجر جوجل بلاي، ولمستخدمي أي أو إس على متجر آيتيونز.

3- تطبيق SEO SERP mojo – Rank Tracker

يساعدك هذا التطبيق على معرفة ترتيب ظهور موقعك في نتائج محرك البحث جوجل وذلك لأي كلمة أو عبارة مفتاحية، كما أنه يتميز بإمكانية عرض تاريخ ترتيب ظهور المواقع في نتائج البحث لأي كلمات مفتاحية تقوم بتتبعها، مع رسوم بيانية جذابة لمساعدتك على تتبع تاريخ ترتيب الظهور في نتائج البحث.

يتيح التطبيق أيضًا معرفة ترتيب الظهور في نتائج البحث بحسب نطاق جغرافي معين، كما يتميز بإمكانية النسخ الاحتياطي لبيانات التتبع وكذلك تصديرها بصيغ XLS و CSV.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أندرويد على متجر جوجل بلاي، ولكن يمكنك الترقية إلى الإصدار المدفوع للحصول على ميزات أكثر، ولكنه غير متاح على متجر آي تيونز.

4- تطبيق SEO Tools – Website SEO Check

يحتوي هذا التطبيق على العديد من الخصائص الأساسية التي يحتاجها العاملين في مجال تحسين محركات البحث مثل فحص عناصر صفحات الموقع وتحليل الكلمات المفتاحية وفحص روابط المنافسين، وكذلك يوجد به ميزة مخصصة لفحص كود المصدر Source Code للموقع.

التطبيق متاح لمستخدمي الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل آي أو إس على متجر آيتيونز ويمكنك الترقية للحصول على الإصدار المدفوع باشتراك 11.99 دولار شهريًا والاستفادة بمزايا أكثر، ولكنه لا يوجد منه إصدار متاح لمستخدمي نظام أندرويد.

5- تطبيق SEO Check

يتيح لك هذا التطبيق إجراء فحص سريع لأي موقع للتأكد من مطابقته لمعايير تحسين محركات البحث التي تساعد على ظهوره في ترتيب متقدم بين نتائج البحث، فهو يقوم بفحص عناوين ووصف الصفحات وكذلك النصوص الموجودة بصفحات الموقع لضمان عدم وجود تكرار أو أخطاء.

التطبيق يتيح لك أيضًا فحص سرعة تحميل صفحات الموقع والتأكد من النص البديل للصور، ويقوم بمراجعة الروابط الداخلية والخارجية وحجم أكواد HTML و Java Script، وغير ذلك الكثير.

التطبيق متاح لمستخدمي أندرويد على متجر جوجل بلاي، ولكن لا يوجد منه إصدار متاح لمستخدمي آي تيونز.