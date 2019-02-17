تكنولوجيا: تطبيق سامسونج يكشف عن الأجهزة القابلة للارتداء الجديدة القادمة من سامسونج

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف آخر تحديث من تطبيق Wearable الخاص بسامسونج عن ثلاثة أجهزة قابلة للارتداء جديدة من سامسونج والتي لم يتم الإعلان عنها بعد.

وجدير بالذكر أن هذا التطبيق هو الذي يُستخدم لإقران هواتف أندرويد مع الأجهزة القابلة للارتداء من سامسونج مثل ساعة Galaxy Watch وسماعات Icon X اللاسلكية.

ووفقًا للمعلومات التي تم تسريبها على التطبيقات، فإن أول جهاز سوف يكون ساعة Galaxy Watch Active، وذلك ينفي الشائعات التي وردت في البداية والتي زعمت بأن الساعة ستأتي باسم Galaxy Sport، كما يبدو أيضًا أن Galaxy Watch Active ستأتي بحجم 40 ملم فقط.

أما عن الجهاز الثاني، فهو ساعة Galaxy Fit، ومن المفترض أن تقوم سامسونج بالإعلان عن هذه الأجهزة خلال مؤتمر Unpacked. ولا نعلم حتى الآن ما إذا كانت سامسونج ستوفر دعم للاتصال الصوتي مثل ما فعلت مع Gear Fits أم لا.

وأخيرًا، تُظهر القائمة السماعات اللاسلكية الجديدة Galaxy Buds، ولقد سمعنا عن هذه السماعات لأول مرة عندما كشفت سامسونج عن حافظة الشحن الخاصة بـ Galaxy S10+ والتي من المفترض أن تعمل لشحن السماعات.

سيقام مؤتمر Unpacked في 20 فبراير، وستقوم سامسونج بالإعلان عن هذه الأجهزة بالإضافة إلى هاتفها الجديد القابل للطي ومجموعة جالكسي S10.

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