Activision Blizzard أعلنت تسريح 8% من القوى العاملة في الشركة

فاطمة أيت طالب - دبي - من خلال تقريرها المالي أكدت شركة Activision Blizzard عزمها على تسريح 8% من القوى العاملة في الشركة، و هذا يعني أن الشركة ستقوم بتسريح ما لا يقل عن 800 موظف من أصل نحو 9600 موظفاً يعملون في الشركة. و رغم أن Activision Blizzard قد أعلنت عن عائدات قياسية في العام المالي، إلا أنها تتوقع أن يكون العام القادم “صعباً” حيث تتوقع تراجع العائدات بنسبة 13% مقارنة مع العام الماضي.

و فيما يتعلق بتقريرها المالي، فقد نجحت الشركة في تحقيق صافي عائدات وصل إلى 7.5 مليار دولار، فيما وصلت الأرباح التشغيلية إلى نحو 2 مليار دولار، متفوقة على العام الذي سبقه، و الذي وصلت فيه الأرباح التشغيلية إلى 1.3 مليار دولار، إلا أن هذا لم يكن كافياً للحفاظ على الموظفين.