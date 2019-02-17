Activision Blizzard أعلنت تسريح 8% من القوى العاملة في الشركة

فاطمة أيت طالب - دبي - من خلال تقريرها المالي أكدت شركة Activision Blizzard عزمها على تسريح 8% من القوى العاملة في الشركة، و هذا يعني أن الشركة ستقوم بتسريح ما لا يقل عن 800 موظف من أصل نحو 9600 موظفاً يعملون في الشركة. و رغم أن Activision Blizzard قد أعلنت عن عائدات قياسية في العام المالي، إلا أنها تتوقع أن يكون العام القادم “صعباً” حيث تتوقع تراجع العائدات بنسبة 13% مقارنة مع العام الماضي.
و فيما يتعلق بتقريرها المالي، فقد نجحت الشركة في تحقيق صافي عائدات وصل إلى 7.5 مليار دولار، فيما وصلت الأرباح التشغيلية إلى نحو 2 مليار دولار، متفوقة على العام الذي سبقه، و الذي وصلت فيه الأرباح التشغيلية إلى 1.3 مليار دولار، إلا أن هذا لم يكن كافياً للحفاظ على الموظفين.
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