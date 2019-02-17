شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر يختبر ميزة جديدة شبيهة بـ سناب شات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تختبر شبكة التواصل الاجتماعى تويتر ميزة جديدة تتيح للمستخدمين إضافة تعليقات مكتوبة إلى الصور والفيديوهات والبث الحى على طريقة تطبيق التواصل سناب شات.

ووفقا لما نشره موقع techcrunch الأمريكى فإن تويتر أطلق على الميزة الجديدة اسم "News Camera"، والتى يمكن الوصول إليها من خلال الشاشة الأساسية لتطبيق تويتر، ومن المنتظر أن تحمل المشاركات التى سيضيفها المستخدم عبر هذه الميزة اسم Moments، فيما لا تعد هذه هى المرة الأولى التى تظهر فيها تقارير تتحدث عن هذه الميزة.

وأوضح تويتر أن هناك مجموعة محتملة من المميزات الجديدة، مثل "الوضع المظلم" و"الرسائل المشفرة المباشرة" وغيرها، فيما قال متحدث باسم تويتر: "أستطيع تأكيد أننا نعمل من أجل تطوير طريقة أسهل لتبادل أشياء، مثل الصور والفيديوهات على موقع تويتر، عملية تطوير هذه الخصائص ما زالت فى منتصفها، لذلك من الصعب التعليق عليها وتحديد طبيعتها عندما يكتمل تطويرها".