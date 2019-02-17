تكنولوجيا: زي النهاردة| إطلاق أول قمر صناعي للطقس وأبل تصدر الكاميرا الرقمية “كويكتيك 100”

يصادف يوم 17 فبراير ذكرى إصدار مايكروسوفت Microsoft لأحدث إصداراتها من عائلة نظام التشغيل “ويندوز إن تي” Windows NT، تحت اسم “ويندوز 2000” Windows 2000.

ففي 17 فبراير من عام 2000، استهدفت مايكروسوفت سوق الشركات، وليس الأفراد، بإصدار نظام التشغيل Windows 2000، وهو نظام تشغيل ويندوز الذي صدر بعده “ويندوز ميلينيوم” Windows ME، ثم تم بعده فورا دمج خطي تطوير أنظمة التشغيل NT مع ويندوز 95/98، ليصدر نظام التشغيل “ويندوز إكس بي” Windows XP، الذي ينتمي لعائلة أنظمة ويندوز NT، وحظى لفترة طويلة على رضا المستخدمين.

وفي 17 فبراير من عام 1994، أصدرت شركة أبل Apple الكاميرا الرقمية “كويكتيك 100” QuickTake 100، والتي كانت واحدة من أوائل الكاميرات الرقمية التي يتم طرحها في هذا السوق الجديد.

لسوء حظ شركة أبل، لم يتم التسويق للكاميرا بشكل جيد، مما سمح لشركات أخرى بأخذ زمام المبادرة في سوق الكاميرات الرقمية، وقد خرجت أبل بالفعل من سوق الكاميرات الرقمية تماما بحلول عام 1997.

وفي 17 فبراير من عام 1959، تم إطلاق القمر الصناعي “فانجارد 2” Vanguard 2، وهو أول قمر صناعي يتم إطلاقه للأرصاد الجوية والطقس إلى الفضاء، وذلك من أجل قياس توزيع الغطاء السحابي للأرض.

ولا يزال قمر الطقس “فانجارد 2” في مداره حتى اليوم، ومن المتوقع أن يستمر في مداره حول الأرض لنحو 300 سنة قادمة!