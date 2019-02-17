تكنولوجيا: ميزة News Camera تتيح دفع محتوى مرئي مبتكر على تويتر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة تويتر في تطوير وتحسين مميزات الكاميرة في الشبكة الإجتماعية مع ميزة News Camera التي تتيح للمستخدمين تسجيل مقاطع فيديو مع محتوى مبتكر وأصلي وبثه بشكل مباشر بنفس التجربة المميزة لسناب شات.

تستعد شركة تويتر لجلب ميزة جديدة للكاميرة في تطبيق تويتر، والتي يمكن تنشيطها من خلال التمرير السريع على الشاشة الرئيسية للتطبيق، حيث يمكن للمستخدم إلتقاط صور سريعة، أو تسجيل سريع لمحتوى الفيديو، مع ميزة البث المباشر للفيديو قبل مشاركة المحتوى في ملف المستخدم.

وتأتي التحسينات الجديدة في الكاميرة من تويتر بهدف جذب المستخدمين لميزة الكاميرة من جديد لإبتكار محتوى جديد ومشاركته على الشبكة الإجتماعية، وذلك من خلال ميزة تعرف ب News Camera، حيث تأتي للمستخدمين بنفس التجربة المقدمة في تطبيق سناب شات.

ومن المتوقع أن تقدم هذه الميزة للمستخدمين تجربة تحاكي بث القنوات الإعلامية أو مراسلي القنوات على سبيل المثال، كما تتيح إلتقاط الصور الشخصية أكثر أو اللقطات المميزة التي تخرج كإستجابة لحدث ما، وهو ما سيدفع المستخدمين في النهاية للتفاعل بشكل أكبر في الشبكة الأغجتماعية.

أيضاً من المتوقع أن يجذب هذا المحتوى الأصلي والمبتكر في كاميرة تويتر المعلنين لدفع المحتوى الإعلاني على شبكة تويتر الإجتماعية.

وقد كشف عن النماذج الأولى لميزة تويتر الجديدة News Camera من خلال المستشار الإعلامي للشبكة الإجتماعية Matt Navarra خلال الأسبوع الماضي، حيث أكد عى أن ميزة الكاميرة الجديدة تدعم المستخدمين في التمرير السريع على الشاشة الرئيسية لإلتقاط وتسجيل كل ما حولك، ومن ثم إضافة وصف توضيحي للمتابعين.

أيضاً يمكن للمستخدمين إختيار واحدة من الخلفيات المميزة بالألوان المتنوعة، أو البطاقة التي يمكن لصقها لتوضيح وصف المحتوى قبل النشر، كما أكدت توتير لموقع TechCrunch مؤخراً على أن الميزة مازالت قيد التطوير في الوقت الحالي، كما أكد متحدث من تويتر على أن الميزة الجديدة للكاميرة لم يكتمل تطويرها بشكل كامل حتى الآن، لذا لا يمكن التأكيد على موعد محدد لإطلاق الميزة الجديدة للمستخدمين.

يذكر أن موقع تويتر بدأ في تحقيق تقدم في آداء الشبكة الإجتماعية بشكل عام في الفترة الأخيرة، حيث بدأت الشركة في تحقيق الأرباح بعد أن مرت بفترة طويلة من الخسائر المتكررة.

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