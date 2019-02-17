شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: البلياتشو وسيلة ناسا لرفع الحالة النفسية لرواد الفضاء بأول رحلة للمريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواجه ناسا مشكلة كبيرة تتمثل فى الضغوط التى سيواجهها الرواد خلال رحلتهم الطويلة بعيدا عن الأرض، فتقدر المدة التى سيحتاجها الرواد للوصول إلى سطح المريخ نحو 8 أشهر، وهو الأمر الذى سيتطلب حالة من البهجة والجنون وسط صعوبة الرحلة، والتى قد يوفرها "بلياتشو" بأنف أحمر وألوان كثيرة مع حركات بلهوانية.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "theguardian" البريطانية، فإن الباحثين قد وجدوا طريقة لإنجاح الرحلة المستقبلية للكوكب الأحمر، وهى الاعتماد على فريق من البهلونات، ورأوا فى هذا الفريق طريقة لتوحيد رواد الفضاء خلال المواقف الضاغطة والتى تثير حالة من التوتر.

ويقول جيفرى جونسون، عالم الأنثروبولوجيا فى جامعة فلوريدا: "إن هؤلاء أشخاص لديهم القدرة على جذب الجميع، وسد الثغرات عندما تظهر التوترات، ويحتاج العلماء لرفع المعنويات، فعندما تعيش مع آخرين فى مكان ضيق لفترة طويلة من الزمن، كما هو الحال فى المهمة إلى المريخ التى من المتوقع أن تزيد فيها الضغوط النفسية، ومن المهم أن يكون لديك شخص يمكنه مساعدة الأشخاص للتعايش معا من خلال قضاء وقت لطيف، ليتمكن فى المقابل من القيام بوظائفه والوصول إلى هناك والعودة بشكر آمن ومستقر نفسيا".

جدير بالذكر أن ناسا تعتزم إرسال رواد فضاء حول القمر فى عام 2023 كجزء من استعدادها للقيام بمهمة على متن السفينة إلى المريخ فى وقت مبكر عام 2033، وقد اقترحت وكالات الفضاء الروسية والصينية بعثات بشرية من عام 2040 فصاعدا، كما أن المشاريع الخاصة مثل SpaceX فى Elon Musk تضع عينها على هذا الكوكب.