شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر يخطط لطرح ميزة لتوضيح التغريدات.. اعرف طريقة استخدامها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بينما ينتظر مستخدمو تويتر ميزة "تعديل" التغريدات، قال جاك دورسى الرئيس التنفيذى للشركة إن منصة التدوين المصغر تدرس إطلاق ميزة لتوضيح التغريدات لأكثر من 330 مليون مستخدم.

فخلال حدث جولدمان ساكس فى سان فرانسيسكو يوم الخميس، أوضح دورسى إنه يفكر فى ميزة "توضيح" تسمح للمستخدمين بإضافة سياق إضافى للتغريدة دون تغيير المحتوى الأصلى، حسبما ذكر موقع 9to5Mac.com.

وقال دورسى للحضور: "أحد المفاهيم التى نفكر فيها هو التوضيح، وهو نوع من إعادة التغريد مع التعليق لإضافة بعض السياق على ما قد يكون لديهم أو ما قد يعنونه".

وأضاف: "ربما يمكننا تقديم مهلة تتراوح بين 5 و 30 ثانية لتعديل التغريدة، فزيادة المدة أكبر من ذلك يفقد معنى المحتوى والهدف من التغريد وطبيعة تدفق الخطاب فى الوقت الحقيقى".

جدير بالذكر أنه فى وقت سابق من هذا الشهر، قال دورسى إن تويتر يفكر فى إمكانية إضافة دعم لتعديل التغريدات، مع بقاء النسخة الأصلية من التغريدة قابلة للقراءة.