PUBG تتوقف فى مصر غدا لمدة 8 ساعات.. اعرف السبب

كتب ــ آسر أحمد
تتوقف اللعبة الشهيرة PUBG غدا الاثنين، داخل القاهرة بسبب بعض التعديلات على السيرفرات الخاصة باللعبة.
ونشرت الصفحة الرسمية للعبة التحذير للاعبيها، وقالت إن اللعبة ستتوقف رسمياً غدا الاثنين 18 فبراير من الثانية عشر صباحاً إلى الثامنة مساءً بالتوقيت العالمى، وستتوقف من الثانية صباحاً حتى العاشرة صباحاً بتوقيت القاهرة.
ومن المقرر ان تتركز التحديثات الجديدة على أداء سرعة اللعبة بعد تكرار الشكاوى التى تخص بطئ السيرفرات.
وبحسب الشركة سيجلب التحديث (بوبجى موبايل 5ر10ر0) الكثيرمن التغييرات على اللعبة، من بينها أسلحة...
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