إنستاجرام للأعمال التجارية.. 6 نصائح تساعدك على زيادة التفاعل على حسابك

تواصل منصة إنستاجرام استحواذها على الكثير من المستخدمين كما أصبحت مؤخرًا أحد المنصات المهمة التي تسعى الكثير من الأنشطة التجارية لاستخدامها بطرق أكثر احترافية من أجل الوصول إلى عدد أكبر من المستخدمين واستهدافهم بالرسائل التسويقية المناسبة لاهتماماتهم وتشجيعهم على التفاعل باستمرار مع المحتوى الذي يتم نشره.

ولذلك قمنا بتجميع 6 نصائح لمساعدتك على زيادة التفاعل على حسابك على إنستاجرام:

1- احرص على استخدام الوسوم Hashtags

العديد من الأنشطة التجارية تهمل استخدام الوسوم Hashtags وتضمينها في جميع منشوراتها وهذا يعتبر خطأ كبير، لأن تضمين الوسوم المناسبة في المحتوى المنشور على إنستاجرام تساعد في تسهيل وصول الجمهور المستهدف إلى المحتوى عند بحثهم عنه.

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تضمين عدد كبير من الوسوم يعتبر من الممارسات الجيدة التي يُوصى بها عند نشر المحتوى على إنستاجرام وذلك بمتوسط 9 وسوم للمنشور الواحد بحسب دليل استخدام الوسوم الذي تم نشره على مدونة منصة هوتسوت Hootsuite خلال الشهر الجاري، حيث تبين أن تضمين هذا العدد من الوسوم يساعد في الحصول على أعلى معدل تفاعل، ولكن بشرط أن تكون هذه الوسوم مناسبة للمحتوى المنشور.

2- روج لحسابك على باقي المنصات

من المهم جدًا أن تقوم بنشر رابط حسابك على إنستاجرام بجميع حسابات التواصل الاجتماعي الأخرى التابعة لك ودعوة المتابعين على هذه الحسابات لمتابعة حسابك على إنستاجرام ومطالعة المنشورات الموجودة به.

كما ينصح بفعل نفس الشيء على موقعك الإلكتروني، وذلك لأن زوار موقعك ومتابعيك على حسابات التواصل سيكونون أكثر قابلية لمتابعة حسابك على إنستاجرام والتفاعل مع المحتوى المنشور به.

3- الإهتمام بجودة الصور المنشورة

واحد من الأخطاء التي تقع فيها بعض الأنشطة التجارية هو نشر صور ضعيفة الجودة، لذلك يجب عليك التأكد من أن الصور التي تقوم بنشرها عالية الجودة، وذلك لأن منصة إنستاجرام تعتمد على المحتوى البصري في المقام الأول ويجب أن يكون هذا المحتوى عالي الجودة لإبهار المتابعين وتشجيعهم على التفاعل.

ولهذا الغرض يمكنك شراء كاميرا رقمية بسعر متوسط للحصول على صور بجودة عالية، أو التعاقد مع مصمم جرافيك محترف لإضفاء بعض اللمسات الجذابة على صورك وتصميماتك التي تنشرها لكي تضمن الحفاظ على معدلات تفاعل عالية على حسابك بإنستاجرام.

4- قم بإنشاء مسابقات للمتابعين على حسابك

تعتبر المسابقات من أكثر أنواع المحتوى تشجيعًا للتفاعل على منصات التواصل الإجتماعي بصفة عامة بما فيها إنستاجرام، ولذلك يجب عليك عقد المسابقات بإستمرار لحث متابعيك على التنافس والتفاعل ويجب عليك بالطبع تخصيص جائزة قيمة للفائزين ولكن ليس بالضرورة أن تكون تلك الجوائز غالية الثمن.

5- احرص على النشر بشكل منتظم

يجب عليك أن تقوم بنشر محتوى متجدد بشكل منتظم لضمان الحفاظ على معدلات تفاعل عالية من متابعي حسابك، ومن الأفضل أن تقوم بالنشر بشكل يومي ليتأكد متابعيك أن نشاطك التجاري متواجد بشكل مستمر ولتظل علامتك التجارية عالقة بأذهانهم.

6- إستثمر في الإعلانات الممولة

من الأفضل أن تستثمر بعض المال لإنشاء حملات إعلانية مدفوعة على إنستاجرام ولو بمبالغ بسيطة كل فترة، حيث ستساعدك الإعلانات المدفوعة على الوصول إلى المزيد من الجمهور المستهدف والاستحواذ على أعداد أكبر من المتابعين، كما ستساعدك على رفع معدلات التفاعل بحسابك وذلك في فترة زمنية قليلة.