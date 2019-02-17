شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بريطانيا تسعى لتتبع آلاف المجرمين عبر استخدام "سوارات الـ GPS" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير جديد، أن الحكومة البريطانية، تخطط لاستخدام أساور ذكية مرتبطة بنظام الـ GPS، من أجل مراقبة المجرمين فى جميع أنحاء إنجلترا وويلز بحلول الصيف المقبل.

ومن المتوقع استخدام هذه الأساور مع المجرمين عقب خروجهم من السجن فى فترة مراقبة السلوك، وذلك لضمان عدد من الأمور بما فى ذلك التأكد من حضور هؤلاء الأشخاص لجلسات إعادة التأهيل، وفرض بعض القيود الجغرافية عليهم.

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ووفقا لما نشره موقع engadget البريطانى، فقدرت الحكومة أن ما يقرب من 4000 شخص سيحصلون على أساور نظام تحديد المواقع كل عام، لكن ما لا يزيد عن 1000 شخص سيرتدونها فى أى وقت.

وكما هو الحال مع الاستخدامات السابقة، هناك مزايا وعيوب أخلاقية، إذ يمكن أن تساعد هذه الأساور فى تجنب أو خفض عقوبات السجن بالنسبة للمخالفات البسيطة، ومراقبة المجرمين الجُدد بشكل أكثر فعالية عندما يُسمح لهم بالعودة مرة أخرى للمجتمع، لكن يرى البعض أن مثل هذا النظام قد يخترق خصوصية بعض الأشخاص خاصة أولئك الذين ارتكبوا بعض الجرائم غير العنيفة.