شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يحظر صفحات فيديو تمولها الحكومة الروسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حظرت شبكة التواصل الاجتماعى "فيس بوك" 3 صفحات لقنوات فيديو، تخاطب الشباب الأمريكى، وتمتلك ملايين المشاهدات منذ سبتمبر الماضى، يعتقد أن الحكومة الروسية هى الممول الرئيسى لها.

ووفقا لما نشره موقع engadget الأمريكى، أوضح التقرير أن هذه الصفحات يتم تشغيلها من خلال شركة Maffick Media، وهى شركة تمولها شركة Ruptly التابعة لقناة "روسيا اليوم" الممولة من قب الحكومة الروسية، فيما تعد هذه هى المرة الأولى التى يعلق فيها فيس بوك عمل الصفحات، ويطلب من القائمين عليها تقديم معلومات عن الشركة الأم ومكان تشغيل الصفحات.

من جهته قال J. Ray Sparks رئيس قسم التشغيل بشركة Maffick:" إن "مافيك" مستقلة تحريرياً عن "روسيا اليوم"، وأوضح أن عدم كشف ملكية الشركة ليس بالأمر المهم، إذ أن المشاهدين لا يهمهم من هو مالك الشركة بقدر ما يهمهم المحتوى الذى يتم نشره"، فيما أشار التقرير إلى أن Maffick تدير الصفحات الثلاثة على فيس بوك وهى "Soapbox" التى تركز على الأحداث الجارية، وWaste-Ed وهى قناة بيئية، و"Backthen" وهى قناة تاريخية تشمل موادها الحديث عن "الإمبريالية الأمريكية".

وأوضح التقرير أن هذه القنوات الثلاثة تمكنت من تحقيق أكثر من 30 مليون مشاهدة فيديو، رغم أنها تعمل منذ وقت قصير، ورغم أن شركة "مافيك" مسجلة فى ألمانيا، فإنها مملوكة بنسبة 51% لمؤسسة "روبتلى" التى تملكها "روسيا اليوم"، فى حين تعود نسبة الـ 49% المتبقية لمقدمة البرامج السابقة بالقناة نفسها Anissa Naouai، وهى الرئيسة التنفيذية لشركة "مافيك".

يذكر أنه فى نوفمبر 2018، أعلن فيس بوك حجب 66 من الصفحات والتطبيقات المتعلقة بشركة SocialDataHub الروسية، وأتهمها بجمع بيانات شخصية للمستخدمين، وقال فيس بوك" فى بيان له، إن الشركة الروسية المذكورة انتهكت قواعد الاستخدام بموقع "فيس بوك"، كذلك فى منتصف يناير الماضى، حجب فيس بوك مئات الصفحات، ومن ضمنها 7 صفحات لوكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء، متهماً إياها بانتهاك قواعده، واعتبرها مرتبطة بروسيا.