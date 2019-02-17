تكنولوجيا: كيف تتحكم في جهاز الكمبيوتر عن بعد عبر هاتفك الذكي “أندرويد”!

هل تريد التحكم الكامل عن بعد في جهاز الكمبيوتر الخاص بك، مهما كان بعدك عنه؟! يمكنك استخدام تطبيق “تيم فيوار” TeamViewer، وتثبيته على هاتفك الذكي، لتقوم بالتحكم الكامل في جهاز الكمبيوتر كما لو كنت تجلس أمامه، طالما كان جهاز الكمبيوتر الخاص بك وهاتفك متصلين بالإنترنت.

سنقوم هنا بالتحكم في جهاز كمبيوتر يعمل بنظام مايكروسوفت ويندوز Microsoft Windows عبر هاتفنا الذكي الذي يعمل بنظام تشغيل أندرويد Android.

لتقوم بذلك، قم بالدخول إلى هذا الرابط، وتثبيت تطبيق “تيم فيورا: ريموت كنترول” TeamViewer: Remote Control على هاتفك.

قم بفتح التطبيق، واضغط “التالي” Next لتمر عبر تعليمات التشغيل، وصولا إلى “تم” Done، لتفتح أمامك الشاشة الرئيسية للتطبيق.

الآن، قم بالدخول إلى هذا الرابط من على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، وهو رابط الموقع الإلكتروني لتنزيل برنامج “تيم فيوار” TeamViewer على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. قم بتنزيل البرنامج، وتثبيته على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، عبر اتباع الخطوات كما في الصورة في الأسفل.

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الآن، تم تثبيت برنامج “تيم فيوار” TeamViewer على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، وكما يظهر في شاشة البرنامج الرئيسية، فإنه يوجد أمامك رقم خاص بجهازك Your ID وكلمة مرور Password.

الآن، عد إلى هاتفك الذكي، والذي تفتح عليه تطبيق “تيم فيوار” TeamViewer، قم بإدخال الرقم الخاص بجهازك Your ID وكلمة المرور Password، وسيقوم الهاتف بالاتصال مع الكمبيوتر الخاص بك.

بعد نجاح اتصال الهاتف مع جهاز الكمبيوتر، سيظهر أمامك على شاشة الهاتف شاشة الكمبيوتر الخاص بك، مع تحكم كامل في حركة الماوس كما لو كنت تجلس أمام جهازك وتتحكم فيه.

ليس هذا فقط، يمكن استخدام “تيم فيوار” في عملية نقل الملفات من جهاز الكمبيوتر الخاص بك إلى هاتفك، وذلك عبر اختيار “نقل الملفات” File Transfer بدلا من “التحكم عن بعد” Remote Control، وذلك أثناء إدخال رقم الجهاز ID وكلمة المرور في الشاشة الرئيسية للتطبيق. بعد نجاح الاتصال، سيمكنك الدخول على جميع الملفات على الكمبيوتر الخاص بك عبر الهاتف.