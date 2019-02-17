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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف تقرير جديد عن خطط شركة ابل لإطلاق خدمة الدفع Apple Pay في 19 من شهر فبراير للمستخدمين في أرجاء المملكة العربية السعودية، كما أكد هذا التقرير تسريبات إعلانية من بنك الراجحي في المملكة.
بالتزامن مع إطلاق ابل لخدمة الدفع Apple Pay في الجمهورية التشيكية، تشير التوقعات أيضاً إلى أن ابل ستقدم الخدمة للمستخدمين في المملكة العربية السعودية أيضاً.
كما رصد أيضاً ملصق إعلاني لبنك الراجحي في المملكة العربية السعودية، يشير إلى موعد إطلاق الخدمة في 19 من شهر فبراير رسمياً، وهو نفس الموعد المحدد لإطلاق خدمة Apple Pay في جمهورية التشيك أيضاً.
وقد رصدت التسريبات الأولى لخطط ابل لإطلاق الخدمة في السعودية خلال شهر أكتوبر من العام الماضي، حيث أكدت شبكة الدفع عبر الإنترنت في السعودية على أن خدمة NFC سيتم دعمها أيضاً في المملكة خلال الفترة القادمة، إلا أن التسريبات المؤكدة في الوقت الحالي تشير إلى أن مصرف الراجحي سيكون الأول في دعم خدمة Apple Pay في الوقت الحالي.
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كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: توقعات بإطلاق خدمة Apple Pay في السعودية في 19 من فبراير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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