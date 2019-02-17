شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا تعتزم إطلاق رحلات فضائية لاستخراج الثروات الباطنية من القمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية أن موسكو تعتزم القيام بعدة رحلات فضائية غير مأهولة إلى القمر فى الفترة ما بين (2031 حتى 2035)، فضلا عن إرسال جهاز فضائى متعدد الاستخدام إلى القمر مخصص لنقل شحنات مختلفة.

ونقلت القناة عن مصدر مطلع فى قطاع الصناعات الصاروخية والفضائية الروسى - لم تسمه - القول، إن "موسكو سترسل إلى القمر أيضاً عربة فضائية ثقيلة غير مأهولة (لوناخود) لاستخراج الثروات الباطنية، ووحدات ومعدات لبناء القاعدة القمرية الروسية" .

وأشار المصدر إلى أن مؤسسة (لافوتشكين) للصناعات الفضائية اقترحت ذلك على مؤسسة "روس كوسموس" وأكاديمية العلوم الروسية، منوها إلى أن وزن وحدات القاعدة القمرية الروسية سيصل إلى 6 أطنان، حيث ستضم أقساما لتأمين الملاحة والاتصالات.