تكنولوجيا: انتشار جديد لـ”سامسونج” في مصر.. إطلاق مركز لخدمة العملاء بمطروح

أعلنت شركة «سامسونج» Samsung عن إطلاق مركز خدمة عملاء جديد فى محافظة مرسى مطروح، لتعزيز ثقة عملائها فى منتجاتها من خلال تطوير خدمات ما بعد البيع، وتحقيق المزيد من الانتشار على مستوى محافظات الجمهورية.

ويأتى ذلك فى نفس وقت إعلان سامسونج عن هويتها الجديدة لقطاع خدمة العملاء، سامسونج «دايمًا معاك»، والتى شهدت رواجًا كبيرًا على منصات التواصل الاجتماعي، بعد أن نشرت سامسونج فيديو الحملة على موقع «فيسبوك» ليحقق نسبة مشاهدة أكثر من ١١ مليونًا، حيث قدم الفيديو فريق خدمة عملاء من سامسونج فى ثوب جديد يوضح تفاني والتزام فريق عمل خدمة العملاء وفقًا لقيم الشركة ورؤيتها.

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وفي بيان للشركة، قال بيشوي أديب، مدير إدارة خدمة العملاء، بأن انتشار مراكز خدمة العملاء المتنقلة، والذى يعد جزءا من هوية خدمة العملاء الجديدة لسامسونج «دايمًا معاك» كخطوة كبيرة نحو توسيع خطوط خدمة العملاء لتصبح متاحة فى مختلف المناطق، خاصة تلك التي تفتقر إلى هذا النوع من الخدمات، وبذلك تصل سامسونج إلى عملائها فى كل مكان.

ووصلت مراكز خدمة سامسونج اليوم إلى ٩٥ مركزًا فى جميع أنحاء مصر، لتغطى العديد من المناطق الحيوية فى جميع المحافظات لتصل إلى أحدث مركز فى محافظة مطروح، بالإضافة إلى تواجدها فى المناطق الريفية فى الصعيد والدلتا.