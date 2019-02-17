تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن اللمحات الأولى لهاتف ابل القابل للطي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تخطط شركة ابل للكشف عن إصدارها القابل للطي من الهواتف خلال 2020، واليوم نشرت أحدث التسريبات لبراءة إختراع سجلت مؤخراً من شركة ابل في أكثر من تصميم جديد لهاتف قابل للطي.

يستعد الكثير من عمالقة تصنيع الهاتف للكشف عن الإصدارات الجديدة من الهواتف القابلة للطي المقرر إطلاقها في مؤتمر الهاتف العالمي الذي يعقد قبل نهاية هذا الشهر في برشلونة، إلا أن ابل مازالت تضع المخططات الأولى لتصميم إصداراها المقرر إطلاقه في 2020.

وقد كشف براءة إختراع لشركة ابل عن اللمحات الأولى لرؤية ابل في أكثر من تصميم للهاتف القابل للطي، والذي سجل في 2011، وتم تحديثه في 2016 من جديد، حيث يتميز تصميم ابل بنظام ميكانيكي لفتح وإغلاق شاشة الهاتف، كما يأتي تصميم أخر بوحدتين تربط بينها فواصل وهو أبسط تصميم بين براءات إختراع ابل.

بينما يأتي تصميم أخر في براءات إختراع ابل بشاشة يمكن طيها بشكل كامل لإغلاق الهاتف، بينما ترتكز المخططات الأخرى على رؤية ابل لحجم وسماكة الهاتف القابل للطي، حيث من المتوقع أن يختلف حجم الجهاز وفقاً للمواد المستخدمة في تصنيع الهاتف.

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ويشير مخطط أخر إلى أن ابل لديها رؤية أيضاً في هاتف قابل للتدوير بشكل كامل في الشاشة، أو من جانب واحد كحد أدنى، بينما يأتي تصميم أخر بثلاثة شاشات قابلة للطي في الهاتف.

بالتأكيد مازالت براءات إختراع ابل مخططات قد لا تنتقل إلى مرحلة التنفيذ، أو قد تكون النواة الأولى لمستقبل أجهزة جديدة من أجهزة الآيباد وماك بوك، أو هاتفها القابل للطي.

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