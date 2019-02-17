شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء يكتشفون تأثيرات ضارة من أشعة الـ wi fi على الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتشفت مجموعة من العلماء أن شبكات الـ wi fi لها تأثير ضار على جسد الإنسان بسبب ما تبعثه من إشعاعات تؤثر على المدى البعيد.

وأشارت الدراسة، التى نشرها موقع Digital Trends التقنى، إلى أن التضرر منه يأتى على المدى البعيد وليس سريعا، فهى قادرة على إصابة الأعضاء بالخلل الوظيفى.

ومن أبرز تلك الاضطرابات هناك ارتفاع ضغط الدم فى الدماغ، وسريان الدم فى الشرايين والأوعية الدموية الدقيقية، إضافة إلى كسل الجسد مما ياثر سلبا على الأعمال البدنية للإنسان، من خلال تأثيرها على الجهاز العصبى.

ويحذر المختصون من تأثير إشعاع wi fi على الرجال، حيث تؤدى لتخفيض القدرة الجنسية لديهم، كما يساهم الإشعاع فى تطور وظهور سرطان الدم لدى الأطفال، وكذلك يحذر الخبراء من التواجد المستمر بجواره بالنسبة للحوامل.