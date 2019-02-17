تكنولوجيا: تعرف على موعد عقد مؤتمر أبل السنوى للمطورين WWDC 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من المعروف أن شركة أبل تستضيف مؤتمرها السنوى للمطورين WWDC فى النصف الأول من كل عام، والذى تعلن خلاله عن التغييرات الجديدة التى ستحدث فى أنظمة التشغيل والخدمات الخاصة بها، لكن حتى الآن لم يتم بعد تأكيد موعد انعقاد نسخة هذا العام من هذا المؤتمر، ولكن يبدو أن لدينا فكرة تقريبية عن موعد انعقاد هذا الحدث، حيث من المنتظر أن تجرى فعالياته فى الفترة من 3 إلى 7 يونيو المقبل.
ووفقا لما نشره موقع macrumors الأمريكى فمن المتوقع أن يتم عقد هذا الحدث فى مركز المؤتمرات McEnery Convention Center بمدينة سان خوسيه بولاية كاليفورنيا، حيث تم عقد نسخة 2018 فى أوائل شهر يونيو، إذ تم عقدها فى الفترة من 4 إلى 8 يونيو، ونسخة العام 2017 التى تم تنظيمها فى الفترة من 5 إلى 9 يونيو.
ومن المنتظر خلال هذا الحدث الكشف عن نظام iOS 13، وعن النسخة الرئيسية التالية من نظام MacOS، وربما عن خدمات أخرى جديدة، بما فى ذلك خدمة بث الأفلام والمسلسلات الخاصة بها، على الرغم من التقارير التى أشارت إلى أنه لن يتم إطلاق هذه الخدمة قبل حلول شهر يونيو، وربما يحدث ذلك فى شهر أبريل المقبل.
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