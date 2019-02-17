شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مشاكل بخوادم لعبة Anthem وEA تعمل على الحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير جديد أنه عقب إطلاق النسخة الكاملة من لعبة Anthem عانى بعض المستخدمين من مشاكل فى الخوادم، وهى المشاكل التى سبق وأن ظهرت فى النسخة التجريبية من اللعبة، حيث قامت شركة EA المطورة للعبة بإغلاق الخوادم بسبب أخطاء الـ Capacity حيث لم يتمكن اللاعبون من تخطى شاشة البداية.

ووفقا لما شرحته EA فى تغريدة عبر حسابها الرسمى فإن المستخدمين تفاجئوا برسالة تقول إن خدمات Anthem غير متوفرة حاليًا، وقد أوضحت الشركة أنها على دراية بالمشاكل التى تعانى منها اللعبة حالياً ويعمل الفريق على إعادة الخوادم عبر الإنترنت فى أقرب وقت ممكن.

يذكر أنه كان لكل من جلسات Anthem التجريبية مشكلات كبيرة خلال الفترة الماضية، والتى تتعلق بنفس المشكلة، الأمر الذى أصاب الكثير من اللاعبين بالإحباط، نظرا لأن الأخطاء نفسها عادة للظهور من جديد عند إطلاق اللعبة.