شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تختبر التحديثات التلقائية لتطبيقات النظام الأساسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسلت شركة جوجل بريدا إلكترونيا إلى المطورين تخبرهم أنها تخطط لاختبار ميزة ستقوم تلقائيًا بتحديث تطبيقات النظام المثبتة مسبقًا، حتى إذا لم يقم المستخدم بتسجيل الدخول إلى حساب جوجل عند إعداد هاتف جديد.

ووفقا لما نشره موقع phonearena الهندى فستتوفر الميزة على الأجهزة التى تعمل بنظام التشغيل Android 5.0 Lollipop أو أعلى، وسيتمكن المستخدمين من إلغاء الاشتراك، حيث يُطلب من المطورين التحقق مما إذا كانت تطبيقاتهم "ستعمل على النحو المطلوب مع أو بدون حساب جوجل.

وإذا ما قررت جوجل توفير التحديثات التلقائية فستسمح لمالكى أندرويد (Android 5.0 والإصدارات الأحدث) بتلقى تحديثات لتطبيقات النظام على هاتف أندرويد حتى إذا لم يسجّلوا الدخول إلى حساب جوجل، وسيمكن هؤلاء المستخدمين من الحصول على أحدث الإصدارات من تطبيقات النظام هذه، مما يتيح لهم الاستفادة من أى قدرات جديدة، بالإضافة إلى جعل تشغيل هواتفهم يعمل بشكل أفضل، فإن ذلك سيجعل هواتفهم أكثر أمانًا نظرًا لأن بعض التحديثات قد تتضمن تصحيحات لإغلاق الثغرات وإصلاح العيوب.