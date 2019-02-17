المخترق الذي سرق 620 مليون سجل يضرب من جديد ويسرق 127 مليون…

أفاد موقع “تك كرنتش” TechCrunch يوم الجمعة بأن أحد القراصنة الإلكترونيين ممن سرق سابقًا بيانات ما يقرب من 620 مليون سجل من 16 موقعًا، قد سرق أيضًا نحو 127 مليون سجل من ثمانية مواقع أخرى.

وقال الموقع إن المخترق، الذي باع البيانات في سوق الويب المظلم مقابل ما يعادل 20,000 دولار أمريكي من العملة الرقمية البتكوين، قد سرق البيانات العام الماضي من عدة مواقع رئيسية، بعضها قد تم الكشف عنه بالفعل، مثل أكثر من 151 مليون سجل من موقع MyFitnessPal و 25 مليون سجل من موقع Animoto. ولكن العديد من المواقع الأخرى المخترقة التي وردت أسماؤها في سوق الويب المظلم لم تكن تعلم أو أنها لم تكشف عن الاختراق، مثل موقعي 500px و Coffe Meets Bagel.

وبحسب الموقع، فقد تضمنت السجلات المسروقة بيانات عن أسماء، وعناوين البريد الإلكتروني، وكلمات المرور، وفي بعض الحالات بيانات أخرى لتسجيل الدخول والحسابات، إلا أن السرقة لم تطل البيانات المالية.

وبعد إزالة قائمة المواقع التي سرق المخترق منها 620 مليون سجل، عاد لنشر قائمة جديدة بالمواقع الـ 8، التي سرق منها 127 مليون سجل، وشملت 18 مليون سجل من موقع حجز السفر Ixigo، و 40 مليون سجل من موقع بث الفيديو المباشر YouNow، و 57 مليون سجل من موقع Houzz.

وتشمل السجلات المسروقة أيضًا 1.8 مليون سجل من موقع Ge.tt، و 450,000 سجل من موقع العملات الرقمية Coinmama، و4 ملايين سجل من موقع الألعاب Roll20، و 5 ملايين سجل من موقع الألعب Stronghold Kingdoms، و مليون سجل من موقع خدمة العناية بالحيوانات الأليفة PetFlow.

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ويعرض المخترق الـ 127 مليون سجل المسروقة الجديدة للبيع مقابل ما يعادل 14,500 دولار أمريكي على الويب المظلم. ويعتقد خبراء أمنيين أن المخترق استغل ذات الثغرة الأمنية في استهداف المواقع.