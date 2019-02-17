شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطرح تحديثا جديدا للوحة Gboard على هواتف أيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت شركة جوجل تحديثا جديدا لتطبيق لوحة المفاتيح الخاصة بها Gboard والذى يحمل إصدارGboard 1.40، وذلك على هواتف أيفون فقط والتى تعمل بنظام ios. ووفقا لموقع انجيدجت التقنى فإن لوحة المفاتيح الجديدة تدعم ميزة جديدة بالنسبة لهواتف أبل وهى إظهار الحرف بشكل اكبر عند الضغط عليه من على لوحة المفاتيح. وقال الموقع ذاته إن الميزة لا تعمل من تلقاء نفسها فيجب الانتقال إلى إعدادات اللوحة ثم تمكينها، وبالإضافة إلى هذه الميزة هناك مجموعة من التحسينات على أداء وسرعة اللوحة.

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