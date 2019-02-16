شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو بتفكر تتفسح.. تعرف على سعر تذكرة السفر للمريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف إيلون موسك، رئيس ومؤسس شركة "space x"، عن السعر التقريبى للتذكرة الخاصة بالرحلة إلى المريخ، موضحا أنه سيصل إلى 100 ألف دولار أمريكى.

ووفقا لموقع Usbek & Rica الناطق بالفرنسية فقال موسك إن تحديد السعر بالضبط، يتوقف على حمولة المركبة الفضائية، وأضاف: "أنا على قناعة بأن ينخفض هذا السعر يوما ما إلى 500 ألف دولار، وسينخفض حتى 100 ألف دولار، وهو يعتبر سعرا مقبولا بالنسبة للكثير من سكان البلدان المتطورة الذين يمكنهم، إذا أرادوا، أن يبيعوا منازلهم للانتقال إلى المريخ والعيش فيه".

وكان إيلون موسك قد أعلن فى معرض "SXSW" التكنولوجى السنوى الذى أقيم بتكساس، فى مارس عام 2018، عن انطلاق برنامج استيطان المريخ عام 2022 وإرسال رواد الفضاء إلى هناك عام 2024.