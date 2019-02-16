تكنولوجيا: صور مسربة تكشف عن خطة سوني لتجنب النتوء مع Xperia L3

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ظهرت صور مسربة جديدة لهاتف سوني القادم متوسط التكلفة Xperia L3 عبر موقع WinFuture، وقد تشابهت الصور إلى حد كبير مع الصور التي تم تسريبها في شهر أكتوبر الماضي. وتكشف هذه الصور عن وجود كاميرا أمامية مثبتة على الحافة العلوية من الهاتف، مما يعني أن شاشة الهاتف لن تتضمن أي نتوء.

وحسبما ورد، ستأتي شاشة هاتف Xperia L3 بحجم 5.7 بوصة ودقة 720 × 1440 بكسل مع نسبة أبعاد 18:9، وبالتالي، فإن الهاتف لن يكون طويل ونحيف مثل الهاتف الرائد القادم Xperia XZ4 الذي قيل انه سيأتي بنسبة أبعاد 21:9.

ووفقًا للتسريبات، من المفترض أن يأتي هاتف Xperia L3 بمستشعر للبصمة من الجانب، بالإضافة إلى ذاكرة داخلية بسعة 32 جيجابايت مع إمكانية توسيعها من خلال بطاقة microSD. كما يقال إن إعداد الكاميرا المزدوج الخلفي سيتضمن كاميرا رئيسية بدقة 13 ميجابكسل (أو أكثر) مع مستشعر للعمق، ومن المرجح أن تأتي البطارية بسعة 3300 مللي أمبير.

ولقد تم تصنيع الهاتف من البلاستيك، ومن المتوقع أن يأتي باللون الفضي والذهبي والرمادي. أما عن السعر، فقد يأتي هاتف Xperia L3 بحوالي 225 دولار أمريكي.

وإلى جانب هاتفي Xperia L3 و Xperia XZ4، تخطط سوني لإضافة هاتفين آخرين إلى مجموعة XA الخاصة بها. وقد يتم إطلاق الهاتفين باسمي Xperia 10 و Xperia 10 Plus، ومن المتوقع أن يأتي الهاتفين بشاشات طويلة بنسبة أبعاد 21:9، مع جهة خلفية زجاجية.

من المفترض أن يتم الكشف عن Xperia XZ4 و Xperia 10 و Xperia 10 Plus و Xperia L3 في 25 فبراير خلال مؤتمر الجوالات العالمي MWC 2019 في برشلونة.

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