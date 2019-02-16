WhatsApp ستتيح للمستخدمين قريبًا تحديد من يمكنهم إضافتهم إلى المجموعات

فاطمة أيت طالب - دبي - نحن على يقين من أن بعضًا منكم قد إختبروا هذا في الماضي حيث تم إضافتكم إلى مجموعة مليئة بغرباء عشوائيين مع العلم بأنه يتم إستغلال هذه المجموعات في عديد من الحالات لنشر الأخبار المغلوطة والمحتوى المزعج. ومع ذلك، فنحن هنا مع خبر سار يتمثل في أنه سيصبح من السهل الآن على المستخدمين رفض الدخول إلى مثل هذه المجموعات، على الرغم من أنه ليس من الصعب أصلا الخروج من تلك المجموعات.

ووفقا لموقع WABetaInfo، يبدو أن تحديثًا مستقبليًا لتطبيق WhatsApp سيمنع المستخدمين من إضافة المستخدمين الآخرين بشكل عشوائي إلى المجموعات دون موافقتهم. تسمح الإعدادات للمستخدمين بإختيار من يمكنهم إضافتهم إلى المجموعات. تتضمن هذه الخيارات ” الجميع ” مما يعني أنه سيكون بمقدور أي شخص لديه رقمك إضافتك إلى مجموعة، أو خيار ” جهات الإتصال الخاصة بي “، أو خيار ” لا أحد “.

من المفترض أن يختار غالبية المستخدمين خيار ” جهات الإتصال الخاصة بي ” لأنه الخيار الأكثر أمانًا، أو يمكنهم إختيار عدم إضافتهم إلى المحادثات الجماعية بالكامل. ولكن في حالة محاولة قيام شخص ما خارج قائمة جهات الإتصال الخاصة به بإضافتك إلى مجموعة، فسوف تتلقى دعوة للإنضمام إلى مجموعة يمكنك إختيار قبولها أو رفضها.

سيكون هذا مفيدًا في الحالات التي يحاول فيها الأقارب أو الأصدقاء تنظيم تجمع وإضافة أشخاص إلى مجموعة قد لا يكون المشاركين فيها أشخاصًا تعرفهم. لا توجد في الوقت الراهن أي معلومات حول موعد إطلاق هذه الميزة، ولكن قد يكون من المفيد التطلع إليها. كما يجب أن تساعد هذه الميزة بطريقة ما في الحد من الأخبار المغلوطة والمحتوى المزعج والتعامل معها، وهي مشكلة يبدو أن WhatsApp تعاني منها في الأونة الأخيرة.

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