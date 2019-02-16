شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هاكرز يسرق ما يقرب من 747 مليون حساب من 24 موقعا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن هاكرز من سرقة ما يقرب من 747 مليون حساب من 24 موقعا، وذلك بعدما قام بسرقة ما يقرب من 620 مليون سجل مستخدم من 16 موقعًا جديدًا، وكذلك اختراق 127 مليون سجل من ثمانية مواقع ويب أخرى.

ووفقًا لتقرير TechCrunch فيمتلك المخترق الآن 18 مليون حساب مستخدم من موقع حجز السفر Ixigo و40 مليونا من موقع بث الفيديو المباشر YouNow.

وذكر التقرير أن تطبيق Houzz الذى كشف مؤخرا عن تعرضه لخرق البيانات واختراق 57 مليون سجلا، وسرقة 1.8 مليون حساب، ووفقا لقوائم القراصنة، يستخدم Ixigo خوارزمية تجزئة "MD5" قديمة لتخليط كلمات المرور، والتى من السهل تفكيكها فى هذه الأيام.