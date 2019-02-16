تكنولوجيا: هاكرز يبيعون بيانات 617 مليون حساب من 16 موقعا.. هل تستخدم أحدها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث أنه تم تسريب بعض تفاصيل حسابات المستخدمين عبر الإنترنت والتى وصل عددها إلى 617 مليون حساب من أكثر من 16 موقعا، حيث كشف تقرير موقع theregister.co البريطانى أن تفاصيل هذه الحسابات معروضة للبيع عبر شبكة الإنترنت المظلم، فيما تشير بعض التقارير إلى أن البيانات المسربة من الموقع تشمل كل من الموقع، والمعلومات الشخصية، وكلمات المرور، وعناوين البريد الإلكترونى، ورموز توثيق الوسائط الاجتماعية، وفيما يلى نعرض قائمة الـ 16 موقعا التى تم سرقة الحسابات منها كما يلى: - موقع Dubsmash.. تم تسريب وبيع بيانات 162 مليون حساب. - موقع MyFitnessPal.. تم تسريب وبيع بيانات 151 مليون حساب. - موقع My Heritage.. تم تسريب وبيع بيانات 92 مليون حساب. - موقع Share this.. تم تسريب وبيع بيانات 41 مليون حساب. - موقع HauteLook.. تم تسريب وبيع بيانات 28 مليون حساب. - موقع Animoto.. تم تسريب وبيع بيانات 25 مليون حساب. - موقع EyeEM.. تم تسريب وبيع بيانات 22 مليون حساب. - موقع 8fit.. تم تسريب وبيع بيانات 20 مليون حساب. - موقع White pages .. تم تسريب وبيع بيانات 18 مليون حساب. - موقع Fotolog.. تم تسريب وبيع بيانات 16 مليون حساب. - موقع 500px.. تم تسريب وبيع بيانات 15 مليون حساب. - موقع Armor Games.. تم تسريب وبيع بيانات 11 مليون حساب. - موقع BookMate.. تم تسريب وبيع بيانات 8 ملايين حساب. - موقع CoffeeMeetsBagel.. تم تسريب وبيع بيانات 6 ملايين حساب. - موقع Artsy .. تم تسريب وبيع بيانات 1 مليون حساب. - موقع DataCamp.. تم تسريب وبيع بيانات 700 ألف حساب.

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