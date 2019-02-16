تكنولوجيا: أول التسريبات المصورة لهاتف LG V50ThinQ 5G المطور لشركة Sprint

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت أحدث التسريبات المصورة اليوم لهاتف LG الذي يدعم شبكات الجيل الخامس V50ThinQ 5G، حيث يقدم هذا الإصدار لشركة Sprint على أن يتم الكشف عنه رسمياً في مؤتمر الهاتف العالمي الذي يعقد قريباً في برشلونة.

يأتي مؤتمر الهاتف العالمي MWC هذا العام بمجموعة من الإعلانات الرئيسية التي تشمل الجديد في تصميم الهواتف الذكية، والإصدارات الجديدة التي تدعم الإتصال بشبكات الجيل الخامس، إلى جانب الإصدارات المميزة بتصميم قابل للطي.

واليوم رصدت اللمحات الأولى لهاتف LG الذي يدعم شبكات الجيل الخامس في تسريبات مصورة لهاتف LG V50 ThinQ 5G، الذي ينطلق رسمياً في مؤتمر برشلونة MWC، حيث نشرت التسريبات المصورة عبر Evan Blass.

وتكشف التسريبات عن هاتف مميز بتصميم بدون النتوء العلوي للشاشة، مع حواف نحيفة جداً لهاتف V50 ThinQ 5G وتصميم بكامل الشاشة من الحافة إلى الحافة للهاتف، كما يضم الهاتف كاميرة أمامية مزدوجة، مع إعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية في الهاتف، ومستشعر للبصمة في الجهة الخلفية أيضاً.

ومن المقرر وفقاً للتسريبات المصورة أن يتم الإعلان الرسمي عن هاتف LG V50ThinQ 5G في 24 من فبراير، وهو الموعد المرتقب للكشف أيضاً عن هاتف LG G8 ThinQ المميز.

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أيضاً من المتوقع أن تقدم LG هاتف V50ThinQ 5G مع رقاقة معالج Snapdragon 855، كما يضم رقاقة مودم Snapdragon X50 5G، وتشير التوقعات إلى بطارية بقدرة 4000 mAh في الهاتف، كما تشير التوقعات إلى أن هذا الإصدار يأتي أيضاً بتقنية الصوتيات الجديدة التي أعلنت عنها LG مؤخراً والتي تقدم في LG G8 ThinQ.

هاتف V50ThinQ 5G يضم تقنية تبريد vapor chamber بحجم 2.7 أكبر من تصميم غرفة التبريد المميزة لهاتف LG V40 ThinQ، حيث من المتوقع أن تدعم هذه التقنية الهاتف بآداء أفضل مع تقنية 5G.

يذكر أن التسعير المتوقع لهاتف LG V50 ThinQ 5G هو 1354 دولار، أيضاً من المتوقع أن يتوفر في شركة Sprint بسعر أقل، لذا نترقب الإعلان الرسمي عن الهاتف لنتعرف على تفاصيل أوضح حول تقنية LG في هاتف V50ThinQ 5G هذا العام.

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