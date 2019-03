الهاتف Nokia 6 سيبدأ بتلقي تحديث Android 9 Pie في الأسبوع المقبل

فاطمة أيت طالب - دبي - بدأ الهاتف Nokia 8 بتلقي تحديث Android 9 Pie منذ شهر ديسمبر من العام الماضي ولكن المستخدمين في الهند لم يحصلوا على هذا التحديث حتى الآن. ومع ذلك، يبدو أن لحظة الإنتظار على وشك أن تنتهي لأن السيد Juho Sarvikas والذي يعد المسؤول الأول عن المنتجات في شركة HMD Global Oy ذكر على شبكة تويتر بأن التحديث سيصل إلى بقية ملاك الهاتف Nokia 8 في الهند وغيرها من البلدان الأخرى في الأسبوع المقبل.

وعلاوة على ذلك، كشف السيد Juho Sarvikas أيضًا أن شركة HMD Global Oy تخطط لإطلاق تحديث Android 9 Pie للهاتف Nokia 6 قبل إنعقاد المؤتمر العالمي للجوال MWC 2019 في الأسبوع المقبل. وحتى في حالة إذا لم تقم الشركة الفنلندية بإطلاق التحديث للهاتف Nokia 6 في الأسبوع المقبل، فمن المفترض أن تقوم بذلك في غضون بضعة أسابيع.

السيد Juho Sarvikas حذر من إحتمال تأجيل التحديثات إذا رصد فريق التطوير في الشركة أخطاءً حرجة قبل الإطلاق. وبطبيعة الحال، نحن نأمل أن لا يحدث ذلك.

Team is working hard to get it out next week. We are actually planning on having quite a lot of 🍰 before MWC but here's where you need to remember that we won't release if the quality is not there. Rest assured that we are on it and almost done