شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تحتفل بعيد ميلاد "جاليليو جاليلى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا بذكرى ميلاد العالم "جاليليو جاليلى"، عبر منشور على صفحة تلسكوب هابل على إنستجرام.

وقالت ناسا فى منشورها، كل عام وأنت بخير "جاليليو جاليلى"، حيث ولد فى مثل هذا اليوم عام 1564، وقد أدت ملاحظاته لثورة فى مجال الفلك بما فى ذلك اكتشافه لأربعة أقمار أكبر فى المشترى، وقد عززت ناسا منشورها بفيديو 3 من أصل 4 أقمار، وهى الأقمار التى التقطها تلسكوب هابل فى 2015.

يذكر أن "جاليليو جاليلى" هو عالم فلكى وفيلسوف وفيزيائى إيطالى، ولد فى بيزا فى إيطاليا، وقد نشر نظرية كوبرنيكوس ودافع عنها بقوة على أسس فيزيائية، فقام أولاً بإثبات خطأ نظرية أرسطو حول الحركة، وقام بذلك عن طريق الملاحظة والتجربة.