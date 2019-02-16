شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر يحذف تغريدة لحساب يحمل اسم خامنئى لاحتوائها على عنف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أزال موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" تغريدة من حساب ربما يكون مزيف، لكنه يتعلق بـ"أية الله سيد على خامنئى" المرشد الإيرانى الحالى.

ووفقا لموقع Buzzfeed الأمريكى، فقال تويتر إنه لا يريد منع زعماء العالم من الحصول على مشاركات يمكن اعتبارها عنيفة أو تهديدية لأن ذلك "سيخفى معلومات مهمة يجب أن يكون الناس قادرين على رؤيتها ومناقشتها".

وعلق تويتر على مسح التغريدة قائلا "تغريدة الزعيم الإيرانى الأعلى آية الله سيد على خامنئى حملت محتوى العنف ضد الروائى الشهير سلمان رشدى".

وأضافت المنصة أن التغريدة تعتبر ضمن "التهديدات المحددة للعنف أو الرغبة فى الأذى الجسدى الخطير أو الموت أو المرض لفرد أو مجموعة من الناس".