شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خبراء روس يطورون نسخة مدنية من نظارة الواقع الافتراضى العسكرية Ratnik -3 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طور خبراء التكنولوجيا الروس إصدارا جديدا من نظارة الواقع الافتراضى الذكية العسكريةRatnik -3 ، لكن للمدنيين، وهى بمميزات أقل من تلك المخصصة للجنود.

ووفقاً لموقع زاشيشات الروسى، فإن النظارة تختلف الطبع فى نسختها المدنية بالمقارنة مع العسكرية من حيث انعدام آلية الحماية من الرصاص والشظايا.

ومن ضمن مزاياها، أنها لا تحتاج ضبط التركيز أو إلى تغذية كهربائية إضافية، كما أنها مقاومة للاهتزاز، إضافة إلى إمكانية توصيلها بأى جهاز حاسب آلى.

وعلقت الشركة المصنعة أن النظارة يمكن أن تستخدم فى عملية التعليم إذ يمكن لطالب العلم أن يعرض من خلالها مختلف المعلومات.

يذكر أن النظارة الذكية المدنية كشفت لأول مرة فى معرض "بيئة التعليم الرقمية" الذى عقد مؤخرا فى موسكو.