تكنولوجيا: تقرير: فيس بوك كانت على وشك الاستحواذ على شركة Unity

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير جديد أن شركة فيس بوك كانت على وشك الاستحواذ على شركة Unity المسئولة عن تطوير محرك الألعاب الشهير الذى يحمل نفس الاسم، والذى يتم استخدامه فى جميع الألعاب تقريبًا، وذلك فى محاولة لتعزيز طموحاتها فى الواقع الافتراضى، وذلك بعد استحواذها قبل ذلك على شركة Oculus المتخصصة فى عالم الواقع الافتراضى.

ووفقا لما نشره موقع techcrunch الأمريكى فإن هذه المعلومات جاءت من خلال كتاب "The History of The Future" الذى كتبه Blake Harris، والذى سبق وأن عمل مع فريق فيس بوك للعلاقات العامة، حيث يدور محتواه حول تأسيس Oculus وقصة الاستحواذ عليها من قبل شركة فيس بوك مقابل 3 مليارات دولار أمريكى بالإضافة إلى الدعاوى القضائية التى تلت ذلك.

وقد تمكن Harris من الوصول لأكثر من 25000 مستند من مصادر مختلفة، بما فى ذلك رسالة إلكترونية من مارك زوكربيرج تحتوى على 2500 كلمة تم إرسالها إلى الرئيس التنفيذى لشركة Oculus، وغيرهم من قادة فيس بوك الرئيسيين يتحدث فيها عن اهتمامه بالحصول على شركة Unity بعد أقل من عام من استحواذ فيس بوك على شركة Oculus.

ولعل قيام بفيس بوك بهذه الخطوة، قد يعتبر مكسبا جديدا لفيس بوك التى ستكون قد حصلت على أداة تطوير الألعاب الأكثر رواجًا فى الساحة حاليا، وربما سيكون لديها المفتاح الأساسى لجذب أكبر عدد ممكن من المطورين إلى الواقع الافتراضى، لكن من الواضح أن الصفقة لم تتم، وتواصل شركة Unity العمل بشكل مستقل مع تقييم يبلغ أكثر من 3 مليارات دولار.