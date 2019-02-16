تكنولوجيا: ابل تستعد لإطلاق الإصدار الجديد من سماعة Airpods باللون الأسود

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التسريبات اليوم على خطط ابل لإطلاق الإصدار الجديد من السماعة اللاسلكية Airpods بتصميم باللون الأسود، على أن يتم الإعلان الرسمي عنها في ربيع هذا العام.

المزيد من التسريبات التي تؤكد على لون جديد لسماعة AirPods 2 هذا العام، حيث نشرت التسريبات الجديدة عبر Economic Daily في تايوان، والتي أكدت على أن السماعة الجديدة تتميز بتصميم جديد للطبقة الخارجية، كما تدعم الشحن اللاسلكي، كما سيكون لدى المستخدمين إختيار جديد في اللون الأسود هذا العام.

ولقد كشف موردي ابل أيضاً على أن السماعة التي يتم تصنيعها الآن بالفعل ستطلق إلى الأسواق في ربيع هذا العام، كما أكدت أخبار Economic Daily Times على أن سماعة AirPods 2 تأتي بنفس سعر الإصدار السابق 159 دولار، إلا أن تسعير 199 دولار مازال مرجح حتى الآن للسماعة.

وفي شائعات سابقة من MySmartPrice أشير أيضاً إلى أن حافظة السماعة تأتي أيضاً بلوني الأبيض والأسود، كما تأتي الحافظة بطبقة من الطلاء الغير لامع الذي يقدم تجربة أفضل للإمساك بالحافظة في راحة اليد.

يذكر أن ابل تعقد مؤتمرها القادم في 25 من شهر مارس للكشف عن الخدمات الجديد للشركة وتطور البرمجيات، لذا لا يمكن التأكيد على موعد محدد حتى الآن للكشف عن سماعة AirPods 2 اللاسلكية أو قاعدة الشحن المنتظرة أيضاً AirPower.

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