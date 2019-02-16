نائب رئيس الشركة يؤكد أن الهاتف Oppo R19 لن يصل هذا العام

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة Oppo بإصدار إعلان تشويقي يعرض لنا إطار الشاشة النحيف في الهاتف Oppo F11 Pro القادم وكاميرته الأمامية المنبثقة من الإطار العلوي. توقع العديد من الأشخاص رؤية تصميم مشابه في الهاتف Oppo R19، ولكن مع مستشعر لبصمات الأصابع في الشاشة ومواصفات تقنية أقوى. على ما يبدو، هذا لن يحدث لأن الهاتف Oppo R19 لن يأتي هذا العام. وقد نشر السيد Brian Shen، نائب رئيس شركة Oppo ورئيس الفرع المحلي للشركة، منشور على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo يؤكد فيه أن الهاتف Oppo R19 لن يصل في أي وقت قريب.

وفي سلسلة من الردود على الشبكة الإجتماعية الصينية، قال Brian Shen أيضًا بأن آلية رفع الكاميرا الأمامية ستصل للأسواق الناشئة. وهذا يعني أن Oppo F11 Pro سيصل بسعر مغري إلى آسيا والمحيط الهادئ حيث تتمتع الشركة بحضور قوي في السوق، ونأمل أن يصل كذلك إلى الأسواق في أفريقيا مثل المغرب وكينيا ومصر، فضلا عن منطقة الخليج.

تعمل شركة Oppo فعلاً على هاتف ذكي متوافق مع شبكات الجيل الخامس 5G ولديها بالفعل نموذج أولي، ولكن السيد Brian Shen قال شخصيًا أنه لا يجد ” أي قيمة إضافية ” للشاشات القابلة للطي. ومع ذلك، فمن المتوقع أن تقدم الشركة هاتفًا ذكيًا قابلاً للطي متوافق مع شبكات الجيل الخامس 5G في الأشهر المقبلة، وقد يحمل إسم Oppo Find Z مع العلم بأن الحرف Z يشبه جهازًا لوحيًا مع جانبين قابلان للطي.

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