الهاتف Xperia 10 سيكلف 350€، وسيكلف الهاتف Xperia 10 Plus أكثر من 400€

فاطمة أيت طالب - دبي - الهواتف المتوسطة القادمة من شركة Sony كانت محورًا للعديد من التسريبات والشائعات في الأونة الأخيرة، ولكننا إكتشفنا الآن أن حجم الشاشة ونوعية المعالج، ومقدارة الذاكرة ليست هي الأشياء الوحيدة التي تميز الهاتفين Xperia 10 و Xperia 10 Plus عن بعضهما البعض، فالسعر سيكون له نفس الدور كذلك.

وبالنسبة للهاتف Xperia 10 والمعروف أيضًا بإسم Xperia XA3، فهو سيضم معالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 630، وذاكرة عشوائية بحجم 3GB، وذاكرة داخلية بحجم 64GB، فضلا عن كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 13 ميغابكسل للمستشعر الأول وبدقة 5 ميغابكسل للمستشعر الثاني، وبطارية بسعة 2870mAh. وعندما يتعلق الأمر بالسعر، فالهاتف Xperia 10 سيكلف 350 يورو في القارة العجوز.

أما بخصوص الهاتف Xperia 10 Plus والمعروف أيضًا بإسم Xperia XA3 Ultra، فهو سيضم معالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 660، وذاكرة عشوائية بحجم 4GB، وذاكرة داخلية بحجم 64GB، فضلا عن كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 12 ميغابكسل للمستشعر الأول وبدقة 8 ميغابكسل للمستشعر الثاني. وجدير بالذكر أنه ستكون هناك نسخة أخرى من هذا الهاتف تضم 6GB من الذاكرة العشوائية. وعندما يتعلق الأمر بالسعر، فالهاتف Xperia 10 Plus سيكلف 430 يورو.

كلا الهاتفين سيضمان منفذ للذاكرة الخارجية MicroSD، وشاشات بدقة +FullHD تمتاز بأبعاد تبلغ 21:9، ومنفذ السماعات 3.5mm في الجزء العلوي من الهاتفين. وعندما يتعلق الأمر بالهاتف Xperia L3، فقد تردد الآن أنه سيكلف 200 يورو، على الأقل في أوروبا.

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