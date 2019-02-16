تكنولوجيا: تعرف على دراجة جنرال موتورز الكهربائية الجديدة.. قابلة للثني وتسير 64 كيلومتر في كل شحنة

كشفت شركة “جنرال موتورز” الأمريكية لصناعة السيارات General Motors عن أحدث منتجاتها، وهي دراجة “أرايف” Ariv الكهربائية، والتي طورتها الشركة بمساعدة مهندسين عملوا في مشروعها لتطوير سيارة “شيفروليه بولت” الكهربائية Chevrolet Bolt EV.

ويمكن شحن دراجة “أرايف” الكهربائية في 3.5 ساعة، لتسير لمسافة 64 كيلومتر تقريبا في مرة الشحن الواحدة، بفضل تصميمها المميز.

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وقدمت “جنرال موتورز” دراجة “أرايف” في طرازين، هما “أرايف ميلد” Ariv Meld والطراز القابل للثني “أرايف ميرج” Ariv Merge، وسوف تتاح الدراجة للبيع أولا في ألمانيا وبلجيكا وهولندا، والتي تحظى الدراجات الكهربائية فيها بشعبية كبيرة.

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وزودت دراجة “أرايف” الكهربائية بمنفذ USB وجزء لتثبيت الهاتف الذكي، إلى جانب أضواء من نوع “ليد” LED، وسيتراوح سعر دراجة “أرايف” من جنرال موتورز من 2,750 إلى 3,400 يورو (من 55 ألف إلى 68 ألف جنيها مصريا تقريبا)،