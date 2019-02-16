تكنولوجيا: زي النهاردة| بدء خدمة الطوارئ 911 وIBM تقدم الكمبيوتر الشخصي المحمول

يصادف يوم 16 فبراير ذكرى بدء تشغيل خدمة الطوارئ 911، وذلك في عام 1968، والتي تم تفعيلها أولا في هاليفيل بولاية ألاباما الأمريكية.

وتستخدم أكثر من 98% من مناطق الولايات المتحدة الأمريكية وكندا رقم الطوارئ 911 لطلب النجدة أو الاستغاثة، في حالات السطو المسلح والحوادث والإرهاب والحرائق، كما تعتمد كثير من دول العالم نفس الرقم لطلب الطوارئ أيضا.

وفي 16 فبراير 1978، تم إنشاء أول نظام للوحة إعلانات حاسوبية، في شيكاجو بولاية إلينوي، ونظام لوحة البيانات Bulletin Board System (BBS) هو نظام حاسوبي يعمل من خلاله برنامج يُمكن المستخدمين من الاتصال والدخول إلى النظام باستخدام المحطة الطرفية.

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عند الدخول إلى النظام، يستطيع المستخدم تنفيذ عمليات مثل تحميل وإرسال البرامج أو البيانات، كما يمكن من خلاله قراءة المستخدم للأخبار والنشرات وتبادل الرسائل مع المستخدمين الآخرين.

يمكن القول أن نظام لوحة البيانات قدم مفهوم البريد الإلكتروني لأول مرة قبل سنوات من ظهور الإنترنت، كمهيمن على المراسلات الإلكترونية.

وفي 16 فبراير من عام 1984، قدمت شركة IBM الكمبيوتر الشخصي المحمول، والذي عمل بمعالج إنتل Intel (8088) بسرعة 4.77 ميجاهرتز، وذاكرة وصول عشوائي (رام) بسرعة 256 كيلوبايت، وكانت شاشته بقياس 9 بوصة، بالإضافة إلى محرك أقراص مرنة 5.25 بوصة، وعمل الجهاز بنظام تشغيل DOS 2.1، وكان وزنه 13.5 كيلوجرام تقريبا، وبيع بسعر 2,795 دولارا!