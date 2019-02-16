النسخة الأرقى من +Galaxy S10 تحقق نتائج مثيرة للإعجاب في إختبارات الأداء

فاطمة أيت طالب - دبي - في وقت سابق من هذا الأسبوع، تلقينا المواصفات النهائية الخاصة بالطرازات الثلاثة القادمة من الهاتف Galaxy S10، وسيكون الطراز الأبرز من بين هذه الطرازات الثلاثة هو +Galaxy S10، وبالخصوص النسخة المزودة بـ 12GB من الذاكرة العشوائية و 1 تيرابايت من الذاكرة الداخلية من هذا الطراز. أما وقد قلنا ذلك، فقد تم اليوم رصد هذه النسخة بالذات من الهاتف +Galaxy S10 في منصات إختبارات الأداء AnTuTu و Geekbench تحت الإسم الرمزي SM-G975F، وكانت النتائج التي حققتها على كلا المنصتين عالية جدًا بالنسبة لهاتف مدعوم بنظام الأندرويد.

أداء هذه النسخة الراقية من الهاتف +Galaxy S10 في إختبار النواة الواحدة على منصة Geekbench كان أعلى بنسبة 20% مقارنة مع الهاتف +Galaxy S9 الذي تم إطلاقه قبل عام من الآن. وحققت هذه النسخة المتقدمة من +Galaxy S10 نتيجة متقدمة كذلك في إختبار النوى المتعددة، وهي نتيجة لا يمكن مطابقتها إلا من قبل المعالج HiSilicon Kirin 980 في وضع تعزيز الأداء ” Performance Mode ” الذي يتم تفعيله فقط في حالة إختبارات الأداء.





هذه النسخة الراقية من الهاتف +Galaxy S10 حققت كذلك 326185 نقطة في منصة AnTuTu. وفي بداية هذا الشهر، كشفت لنا هذه المنصة عن قائمة هواتف الأندرويد الأسرع على الإطلاق، وكان الهاتف Nubia Red Magic Mars هو من يتصدر القائمة بعدما نجح في تحقيق 320000 نقطة. وبمجرد أن يتم الإعلان رسميا عن +Galaxy S10 في اليوم 20 فبراير، سيكون هناك منافس جديد في الصدارة.

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