إنستاجرام تبدأ بإختبار نسخة الويب من خاصية المحادثات Instagram Direct

فاطمة أيت طالب - دبي - أولئك الذين يحبون إجراء المحادثات على شبكة إنستاجرام سيقدرون أنه يجري الآن إختبار نسخة الويب من خاصية المحادثات المباشرة Instagram Direct. هذا يعني أن المستخدمين سيتمكنون من إرسال الرسائل وتلقيها على الحواسيب الخاصة بهم. ويقال بأن إنستاجرام تختبر نسخة الويب من خاصية Instagram Direct والتي تسمح للمستخدمين بالدردشة دون التطبيق داخليًا.

ستتيح نسخة الويب من خاصية Instagram Direct للمستخدمين على الحاسوب الشخصي أو الماك وحتى المستخدمين الذين يستخدمون المتصفح على هواتفهم الذكية الوصول إلى خاصية الدردشة على شبكة إنستاجرام للتحدث مع المستخدمين الآخرين دون الحاجة إلى التطبيق.

ستكون هذه خطوة مهمة في سبيل جعل ميزة Instagram Direct أكثر فائدة وليس شيئًا يستخدم فقط لمشاركة شيء ما أو الدردشة. تعمل ميزات الدردشة على إعادة الأشخاص إلى أحد التطبيقات، ومن المرجح أن يتعامل المستخدمين مع هذه الميزة على محمل الجد لأنهم يعرفون أن أصدقائهم سيتلقون رسائلهم في أي مكان.

قد يجادل الكثيرون بأن الوقت قد حان الآن لأن تقوم شركة الفيسبوك بجلب هذه الميزة إلى Instagram Direct. بدأت ميزة المحادثات على الفيسبوك على الويب، في حين حصلت WhatsApp على نسخة الويب منذ العام 2015، لذا فقد حان الوقت بالنسبة لخاصية المحادثات على إنستاجرام للخضوع لنفس المعاملة أيضًا.

لا تعمل إنستاجرام على إختبار هذه الميزة مع المستخدمين حتى الآن. تقتصر عملية الإختبار على الموظفين فقط لتحديد أي أخطاء أو تغييرات ينبغي إجراؤها قبل أن تصبح جاهزة للإستخدام العام. نأمل أن يحصل ذلك عاجلا وليس آجلاً.

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