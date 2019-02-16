من الألف للياء.. تغييرات شاملة تطرأ على الواتساب

نهى حمدي

يجري تطبيق المراسلات العالمية "واتساب" اختبارا على ميزة جديدة من شأنها أن تساعد مستخدميها على التواصل مع الشركات بسهولة.

وستظهر الاختيارات خيار "البحث عن الشركات" أسفل نافذة الدردشة الجديدة، وتعمل الشركة حاليًا على تطوير تلك الميزة الجديدة، لطرحها قريبًا كي تسهل على المستخدمين عملية البحث عن الخدمات والشركات، بحسب ما نشر موقع "جادجيت" التقني.

وأشار التقرير إلى أنه لا توجد معلومات أخرى معروفة حول كيفية عملها، لتنضم تلك الميزة الجديدة إلى قائمة المجموعات قام WhatsApp بإزالة الأسطر التي تفصل بين الخيارات المختلفة في قائمة...