تكنولوجيا: أبل تشتري شركة ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي الصوتي لتطوير المساعد الذكي “سيري”

استحوذت شركة أبل Apple على شركة “بولسترينج” Pullstring الناشئة، ومقرها سان فرانسيسكو، والمتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي AI، خاصة ما يخص التطبيقات الصوتية التفاعلية الذكية، التي تقوم عليها تطبيقات المساعد الشخصي الذكي، مثل مساعد أمازون ألكسا Amazon Alexa ومساعد جوجل Google Assistant.

وتأسست “بولسترينج” في عام 2011 على يد موظفين سابقين في شركة “بيكسار” Pixar، وأصنعت “بولسترينج” شهرة كبيرة في مجال التكنولوجيا باعتبارها العمود الفقري للبرمجيات وراء أنظمة الصوت للألعاب الشعبية، مثل دمية “هالو باربي” Hello Barbie.

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ولم يتضح بعد نية أبل وراء الاستحواذ على “بولسترينج”، في صفقة يقال أنها تتراوح بين 45 و100 مليون دولار، لكن يرجح أنها ستستفيد من خبرة “بولسترينج” في بناء تطبيقات منصات المساعد الشخصي الذكي، مثل ألكسا ومساعد جوجل، وذلك من أجل المساعدة على تطوير ميزات مساعدها الشخصي “سيري” Siri، والتي تفتقد الكثير من الميزات مقارنة بعشرات الآلاف من عمليات التكامل والمهارات والإجراءات التي تقدمها أمازون وجوجل في المساعد الذكي الخاص بهما.