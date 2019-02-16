تكنولوجيا: تقرير يؤكد خطط سامسونج لمنافسة هواوي في تطوير شبكات 5G

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكد تقرير نشر من رويترز على أن سامسونج تستعد لتحقيق الإستفادة من الصعوبات التي تواجه العملاق الصيني هواوي في الفترة الأخيرة في تطوير شبكات 5G في الكثير من دول العالم، حيث تسعى سامسونج لمنافسة هواوي في تطوير شبكات 5G.

تسعى شركة سامسونج لتكون البديل البديهي والمختار لشركة هواوي في تطوير شبكات الجيل الخامس بشكل خاص مع الصعوبات التي تواجهها هواوي مؤخراً في الكثير من الدول التي بدأت بالفعل في فرض حظر على العملاق الصيني، لتنتقل المنافسة من سوق الهاتف إلى شبكات الجيل الخامس.

ولقد توالت الصعوبات والعقبات التي تواجه هواوي في تطوير شبكات الجيل الخامس بدءاً من الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي وصلاً إلى اليابان وأستراليا أيضاً، حيث منعت هواوي من تطوير شبكات الجيل الخامس في هذه الدول لدواعي أمنية.

ولقد كانت البداية في الولايات المتحدة بعد أن صدرت قرار بمنع شركة هواوي من تطوير شبكات الجيل الخامس نتيجة لمخالفة هواوي قرارات بحظر التسويق لبعض الدول، وهي إدعاءات نفتها شركة هواوي في عدة دول حتى الآن، إلا أنها مازالت تواجه صعوبات للإستمرار في تطوير شبكات الجيل الخامس حتى الآن.

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وقد أكد مصدر رويترز أن سامسونج تسعى للسيطرة على موقع هواوي في هذه الدول، حيث بدأت سامسونج بالفعل في نقل مجموعة من الموظفين والمديرين مع بعض الخبراء المحترفين إستعداداً للدخول كبديل لشركة هواوي في المناطق التي حظرت فيها بالفعل.

يذكر أن شركة Orange بدأت بالفعل بإستخدام معدات سامسونج في شبكات الجيل الخامس في عدد27 دولة حتى الآن، لذا من المتوقع أن تكون سامسونج الإختيار الأقرب للكثير من شركات الناقل التي تلاحظ بالفعل جهود العملاق الكوري في الفترة الأخيرة.

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