شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة تؤكد تغير جينات الانسان عند السفر للفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشارت دراسة حديثة أجراها علماء طب الفضاء، أن جينات الإنسان تتغير عند السفر للفضاء مقارنة بمن يعيش على الأرض، وذلك بعدما قاموا بإجراء الدراسة على توأم، أحدهما رائد فضاء سافر إلى الخارج والأخر شخص عادى.

ووفقاً لموقعwvlt.tv الأمريكى، فقال عالم الوراثة كريستوفر ماسون من كلية وايل كورنيل للطب فى نيويورك والذى ساعد فى قيادة الدراسة "يبدو الأمر وكأن الجسم يتفاعل مع هذه البيئة الغريبة كأن هناك كائن حى غامض فى داخلك."

وحتى الآن لم يتعرف العلماء ما إذا كانت التغييرات الجينية للأفضل أم للأسوء لكن نتائج الدراسة الفريدة لتوأم ناسا أثارت تساؤلات جديدة أمام الأطباء فيما تهدف وكالة الفضاء لإرسال أشخاص إلى المريخ.

ومنحت التحاليل الجينية للتوأم العلماء فرصة غير مسبوقة لتتبع تفاصيل بيولوجيا الجسد البشرى، مثل كيفية عمل جينات رائد الفضاء فى الفضاء بشكل مختلف عنها على الأرض.