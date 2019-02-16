تكنولوجيا: تلوث الهواء فى بوخارست 9 أضعاف المستويات القصوى القانونية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت التحليلات فى محطات قياس تلوث الهواء بالعاصمة الرومانية بوخارست بأن نسبة التلوث تصل من 7 – 9 أضعاف المستويات القصوى المقبولة بموجب القانون. وذكر موقع (رومانيا-إنسايدر) الإخبارى أنه كقاعدة عامة تزداد نوعية الهواء سوءاً خلال الأيام الباردة، مشيرا إلى أنه تم وضع 15 محطة لقياس نوعية الهواء فى بوخارست ومدينة بلويشت شمال العاصمة، وهى أول شبكة مستقلة لمراقبة جودة الهواء فى رومانيا وجرى تشغيلها فى أول أكتوبر 2018.

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