اتحاد GSMA يلمح إلى أن حظر هواوي قد يضر بخطط أوروبا لطرح 5G

دعا اتحاد مشغلي وشركات الهواتف المحمولة GSMA، والذي يمثل 800 مشغل لشبكات الهواتف المحمولة في جميع أنحاء العالم، حكومات الاتحاد الأوروبي للانضمام إلى مشغلي الهاتف المحمول في إنشاء نظام اختبار لحماية أمن الشبكات والمنافسة في صناعة البنية التحتية للاتصالات دون الحاجة إلى اللجوء إلى الخطوة المدمرة المتمثلة في استبعاد البائعين من السوق.

وتأتي خطوة GSMA في الوقت الذي تصعد فيه الولايات المتحدة من ضغوطها على حلفائها لحظر شركة هواوي الصينية لأسباب تتعلق بالأمن القومي، إذ حذرت الولايات المتحدة حلفائها الأوروبيين من استخدام معدات هواوي.

وتسلط الرسالة الصادرة عن مجموعة الصناعة اللاسلكية الضوء على التأثيرات الواسعة النطاق الناجمة عن الحظر الغربي المحتمل على شركة هواوي، وذلك بالرغم من عدم الإشارة بشكل محدد إلى شركة هواوي.

وتعد الشركة الصينية حالياً المزود الأول لخدمات الاتصالات في العالم، ويتم استخدام منتجاتها من قبل الشركات المشغلة لشبكات الهواتف المحمولة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في المناطق الريفية في الولايات المتحدة وفي الدول الأوروبية الكبرى مثل ألمانيا.

ويحذر المشغلون من أن مثل هذه الخطوة من شأنها تعطيل تزويد المعدات وزيادة التكاليف لهم ولزبائنهم وتأخير إطلاق شبكات الجيل الخامس، وربما إعاقة عمل الشبكات القائمة.

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وكتب اتحاد GSMA في الرسالة: “كما هو الحال مع الجيل الرابع 4G، فإن المنافسة القوية بين موردي البنية التحتية للشبكة تعد ضرورية لقدرة المشغلين الأوروبيين على تقديم خدمات مبتكرة للمواطنين والشركات الأوروبية بأسعار تنافسية ومعقولة”.

وقال اتحاد مشغلي وشركات الهواتف المحمولة إن ظهور الجيل الخامس، الذي قد يصل إلى 100 مرة أسرع من شبكات الجيل الرابع الحالية، سوف يتيح الابتكارات في مجال الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والبيانات الضخمة.

وأوضح الاتحاد أن الحد من نشر شبكات الجيل الخامس أو المطالبة بإجراء تغييرات على البنية التحتية الحالية لشبكات الجيل الرابع 4G تشكل مخاطر تؤثر على المستهلكين والشركات الأوروبية.

وتقاوم شركة هواوي الاتهامات بانتهاك العقوبات التجارية الأمريكية على إيران وسرقة الأسرار التجارية، بالإضافة إلى مخاوف الأمن القومي من أن البنية التحتية للاتصالات يمكن أن تستخدم لأغراض التجسس من قبل الحكومة الصينية.

ويوضح نداء GSMA للمشرعين الأوروبيين، الذين لا يزالون يراجعون ما إذا كانوا سيحظرون هواوي من توريد المعدات إلى المشغلين، يبرز كيف أصبحت هواوي متشابكة مع المشغلين في جميع أنحاء العالم.

ويقدر الاتحاد أن مشغلي الاتصالات المحمولة سوف يستثمرون ما بين 300 مليار و 500 مليار دولار بحلول عام 2025 في طرح خدمات الجيل الخامس التي تتراوح من المصانع المتصلة إلى خدمات الإنترنت عريضة النطاق فائقة السرعة.